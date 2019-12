Il governo fa un'altra retromarcia. Salta la stangata dell'Imu

Retromarcia del governo anche sulla stretta contro le finte prime case. Ovvero, salta la stangata sull'Imu. "Penso che daremo parere negativo a questo emendamento ma dovremo esaminarlo, questo non è un emendamento del governo", ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, intervistato a ’In mezz’ora in più’ da Lucia Annunziata su Raitre, in merito alla proposta di modifica depositata ieri dai relatori sulla stretta contro le finte prime case. Ogni nucleo familiare avrebbe potuto indicare una sola abitazione come principale, sulla quale non pagare l'Imu per interevenire "sulle case turistiche, spesso considerate come abitazione principale a causa dello spostamento fittizio della residenza di uno dei due coniugi".

Per approfondire leggi anche: Gualtieri fa la sardina: Salvini terrorista

"Con l’emendamento introdotto dai relatori sull’Imu unica per nucleo familiare di fatto si introduce una patrimoniale mascherata da antitruffaldini, ma che di fatto tasserà anche tante prime case di coniugi che vivono in domicili diversi per le più svariate ragioni. Un’altra tassa varata dal Governo delle tasse", aveva dichiarato il senatore Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.

"Al Governo sono davvero straordinari: prima mettono nuove tasse, poi le cancellano e gridano vittoria. Ma attenzione, cancellate solo fino alle prossime elezioni amministrative di primavera. Poi tutti in coda all’Agenzia delle Entrate. Intanto scatta la caccia alle streghe sull’Imu. Scommettiamo quante cartelle in arrivo?", scrive il presidente della Regione Liguria e leader di Cambiamo!, Giovanni Toti, sulla sua pagina Facebook.