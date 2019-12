Ora il governo vuole abbassare le tasse. Insomma dopo averle messe ora le vuole togliere. E anche se litiga e il vertice convocato a Palazzo Chigi stamattina è stato chiuso senza una soluzione, il premier Conte avrebbe chiesto al Tesoro e alla Ragioneria generale dello Stato di individuare nuove fonti di prelievo. Insomma altre tasse per finanziare il taglio di quelle troppo alte su lavoro e imprese. A pagare potrebbero essere i giocatori. Le risorse per tagliare le tasse verrebbero in parte dall’aumento delle tasse sui giochi. Lo avrebbe spiegato il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, nel corso del vertice sospeso che riprenderà subito dopo pranzo, alle 13.30. Altre risorse per intervenire sulla manovra sono state reperite dalle pieghe di bilancio. Ma la maggioranza anche per le diverse visioni di Italia Viva sul tema è sull'orlo di una crisi di nervi.