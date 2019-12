E Zingaretti va in Calabria per la campagna elettorale

Intanto mentre in Consiglio Comunale si discute dei rifiuti romani e dell’Ordinanza del presidente della Regione, proprio Nicola Zingaretti pubblica sul proprio profilo Instagram una foto che lo ritrae insieme al candidato Pd alla Presidenza della Regione Calabria, Pippo Callipo. Insomma nella Capitale si discute e ci si accapiglia sul futuro della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti della Capitale e del suo hinterland. E il Governatore del Lazio si trova in Calabria col candidato del centrosinistra alla guida della Regione Campania. Chissà se, oltre alle imminenti elezioni, hanno avuto tempo anche per affrontare i tanti nodi irrisolti della Capitale d'Italia.

