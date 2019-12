Clamoroso a Palazzo Chigi. Conte guadagna la metà di Casalino

Giuseppe Conte guadagna la metà di Rocco Casalino.

"Non mi sono mai fatto pagare" aveva detto il premier alle Iene per difendersi dalle accuse di aver avuto cointeressi economici con il professor Guido Alpa alla vigilia del concorso in cui lo stesso Alpa lo avrebbe fatto diventare professore universitario ordinario. E - ammesso che questo sia vero - il poco interesse per il "vil danaro" sembra contraddistinguere l'avvocato di Volturara Appula anche oggi che siede a Palazzo Chigi.

Stando a quanto scoperto dall'Espresso - che ha consultato le retribuzioni di tutto lo staff della presidenza del Consiglio - il premier guadagna appena la metà del suo portavoce. Se, infatti, Rocco Casalino porta a casa la bellezza di circa 170mila euro l'anno - 91.696 mila euro di "trattamento fondamentale" a cui si aggiungono 59.500 mila euro di "emolumento accessorio" e 18.360 euro di "indennità diretta di collaborazione" - il Presidente del Consiglio si deve accontentare di una retribuzione annua di appena 88mila euro. Sarebbero in realtà 110mila, ma Conte ha deciso di lanciare un segnale di austerità decurtando del 20% il proprio compenso.

Insomma, il premier sarà pure attaccato alla poltrona, come fa notare chi lo accusa di essere rimasto a Palazzo Chigi con due governi di colore opposto. Ma i soldi, quelli all'avvocato del popolo non sembrano interessare più di tanto...