Eredi della Raggi a scuola da Rutelli

Il nome è l'unica cosa già certa: «Scuola di servizio civico». L'idea è quella di farne una sorta di piccola Ena, la celebre scuola di formazione delle èlite francesi che a dire il vero proprio in tempi recenti è entrata in crisi fino a rischiare la chiusura. Ma quella che Francesco Rutelli, già sindaco di Roma fra il 1993 e il 2001, ha in testa di lanciare è tutto fuorché elitaria: sarà infatti una «Ena alla vaccinara».

L'idea è stata spiegata ieri dall'ex sindaco in un incontro conviviale con alcuni giornalisti della città, ed è quella di formare con l'aiuto volontario delle intelligenze cittadine la futura classe dirigente della capitale: amministratori e funzionari pubblici. Aprirà i battenti a marzo 2020, e punta a un corso di formazione a 360° di circa un anno, dove verranno insegnati da cattedratici e professionisti che si faranno coinvolgere nell’iniziativa a titolo volontario la storia della Roma che fu, il presente della città e un ampio ventaglio di idee sul suo futuro. I tempi sono stretti, ma l'ambizione sarebbe quella di formare già con il primo corso una classe dirigente che potrebbe essere chiamata al governo di Roma capitale quando terminerà l'attuale mandato di Virginia Raggi. Per chi vuole anche...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI