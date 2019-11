Matteo Salvini con Il Tempo, furia contro i pignoramenti dei conti: "Stato di polizia fiscale"

Siamo all'Unione sovietica fiscale, allo Stato di polizia. Matteo Salvini continua a sparare siluri contro l'ultima novità del governo: il via libera ai sindaci che potranno pignorare i risparmi di chi non è in regola con Imu, Tasi o altre imposte. Il leader leghista lo ha fatto oggi postando la prima pagina de Il Tempo in cui denunciavamo l'assalto ai conti correnti degli italiani. "Se non riesci a pagare una multa e ti entrano nel conto corrente per pignorarti i risparmi, siamo all'Unione sovietica fiscale, lo Stato di polizia fiscale. Questi sono pericolosi", scrive Salvini nel post che accompagna la nostra prima pagina di oggi.

A ribattere all'ex ministro dell'Interno è il vice ministro dell'Economia e delle Finanze, Laura Castelli: "Le multe non ci sono. E' l'ennesima fake news di Salvini", afferma intervenendo a Radio Anch'io su Radio 1 RAI. "La norma poi, presente nel disegno di legge di Bilancio, non tocca la procedura di pignoramento dei conti. Le garanzie e le tutele per i contribuenti restano invariate, anzi si rafforzano". Le smentite fioccano. Come quella di Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia: "La sinistra considera da sempre ogni contribuente un potenziale evasore"."È scritto a chiare lettere nell'articolo 96, ed è stupefacente che il presidente del consiglio sostenga di non saperne nulla", dichiara la Bernini.