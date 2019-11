Tra le Sardine anche suor Giuliana Galli. Chi è la religiosa che sfida Matteo Salvini: scendo in piazza

C'è una suora tra le "Sardine". Si tratta di suor Giuliana Galli, ex vice presidente della Compagnia di San Paolo e motore della onlus Mamre che lavora con rifugiati e richiedenti asilo. la religiosa ha aderito sin da subito al movimento nato a Bologna per contrastare Matteo Salvini e propagatosi nel resto d'Italia

"Mi piace il pensiero di questi giovani che vogliono contrastare un certo modo di pensare pugnace e violento", ha detto suor Galli che in un'intervista all'Adnkronos si è detta pronta a scendere in piazza e il leader della Lega, Matteo Salvini, non lo vuole nominare "neanche per sogno. Tutte le volte che si parla di qualcuno gli si dà spazio. Qui non c'entra l'appartenenza ai partiti, il buono del movimento - dice ancora la religiosa - è il pensiero di parole dette bene, in connessione con i diritti umani riconosciuti a e da tante persone che sono sul nostro territorio e che fino ad oggi sono state piuttosto silenziose".

Il nuovo movimento della sinistra non impressiona più di tanto il leader leghista. "Paura delle Sardine? Non avevo paura dei Casamonica figuriamoci se posso essere spaventato...", ha detto Salvini in conferenza stampa alla Camera dei deputati.