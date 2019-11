Salvini ringrazia. E la reazione scuote le Sardine

Salvini batte l'Emilia-Romagna palmo a palmo e attacca il presidente uscente Stefano Bonaccini, mentre il movimento delle "sardine" fa il bis dopo la manifestazione di giovedì a Bologna e accoglie il leader leghista a Modena con una flashmob con circa settemila persone. Ma il leader del Carroccio è convinto: "Più ci attaccano e più ci rinforzano". Da Facebook spuntano anche i post violenti, le "pacifiche" sardine vogliono Salvini morto ma lui ribatte convinto: "Mi piacciono questi ragazzi, danno valore e importanza ad ogni mia presenza. Nelle prossime occasioni mi propongo di andarli a salutare e ringraziare perché sono un valore aggiunto" risponde il leader della Lega, Salvini a margine di una conferenza stampa a Terni. "La partecipazione - ha aggiunto - è sempre bella e se ad ogni mia presenza corrisponde una manifestazione contro, vuol dire che ogni mia presenza non passerà inosservata. Andrò piazza per piazza a dargli la mano, non vedo l'ora".

Dopo la mobilitazione di Bologna e Modena contro la politica del segretario della Lega il popolo delle Sardine si allarga. Il movimento di protesta è pronto ad approdare a Roma, in piazza del Popolo, sabato 21 dicembre alle 10.30. Il tam tam è stato lanciato su Facebook ed ha raccolto in poche ore migliaia di consensi. "Prepariamo ad invadere Roma", è lo slogan che gira via social.