Trenta ci ripensa e lascia la casa di servizio

"Lasceremo l'appartamento nel tempo che ci sarà dato per fare un trasloco". Dopo le polemiche sulla casa di servizio l'ex ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, si arrende e a "24 mattino", su Radio 24 confessa di voler presentare la domanda per la rinuncia. "Mio marito, titolare dell'alloggio, sta presentando istanza di rinuncia della casa. Un atto d'amore nei miei confronti", ha proseguito Trenta in merito alla vicenda dell'alloggio di servizio. E ancora: "Sono del Movimento Cinque Stelle. Ho parlato con Di Maio e credo che abbia capito le mie ragioni. Non sono stata trattata bene, ma non smetterò di fare politica e credo nel M5s".