Trenta scaricata pure dai grillini

Lasci l’appartamento di «servizio» e torni a casa sua. Luigi Di Maio salta in aria, nell’apprendere la notizia secondo la quale l’ex ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, vive a tutt’oggi nell’alloggio assegnatole dallo Stato, a suo tempo, in qualità di esponente del governo Conte 1. In pratica, la pentastellata ha lasciato il dicastero ma non la casa in pieno centro di Roma, in cui vive a tutt’oggi con il marito, pur avendo un appartamento di proprietà nella stessa Capitale. Quanto basta per far esplodere una polemica che coinvolge tutto l’arco parlamentare. M5s compreso, che si scaglia contro l’ex ministra. «Noi siamo nati con un'altra missione, stare nei palazzi rischia sempre di contaminarci… - sbotta il viceministro pentastellato allo Sviluppo economico, Stefano Buffagni - Mi auguro che venga liberato il prima possibile l’appartamento e venga tolto dall’imbarazzo il M5s»...

