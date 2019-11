"Salvini odia i deportati". Però i fondi li tagliano loro

Riassunto delle ultime settimane. L’astensione in Senato del centrodestra al voto sulla mozione a prima firma Liliana Segre, che istituisce una commissione parlamentare sull’odio, ha dato il «la» alla character assassination sulla coalizione e su Matteo Salvini in particolare. Ovviamente, la «leva» su cui hanno insistito i politici del centrosinistra e commentatori engagé è stato il profilo di Liliana Segre, reduce dei campi di sterminio nazisti e testimone vivente di quell’orrore assoluto. L’associazione tra il leader della Lega e la brodaglia antisemita è stato un leit motiv reiterato nei giorni. Superfluo, perché più volte sottolineato, stare a ripetere quanto in realtà sia la famigliona della sinistra e dei neo alleati 5 Stelle a dover spiegare molto su certe pulsioni ostili al mondo ebraico...

