Pensionati contro Conte Dracula

Hanno riempito il Circo Massimo per protestare contro il governo e chiedere la piena rivalutazione dei loro assegni. I pensionati si sono dati appuntamento ieri a Roma per rivolgere un appello al premier Conte.

«Non siamo invisibili e ve lo dimostreremo. Saremo la vostra spina nel fianco, fino a quando non capirete l’errore che state compiendo. Lo chiediamo anche a tutti i parlamentari: ascoltate i bisogni dei cittadini più deboli, smettetela di ascoltare soltanto le lobby e i capi bastone della politica, migliorate questa manovra di bilancio» ha detto il segretario generale dello Spi-Cgil Ivan Pedretti. «Abbiamo apprezzato l’intervento sulle tasse in favore dei lavoratori, la conferma di due miliardi in più sul fondo sanitario e il superamento del superticket...

