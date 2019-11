Asili nido gratis da gennaio. Gualtieri annuncia l'arrivo dei bonus

La gratuità degli asili nido per le famiglie meno abbienti entrerà in vigore dal primo gennaio e non a settembre, comportando «la gratuità per la grande maggioranza delle famiglie italiane, insieme a maggiori investimenti per la dotazione degli asili». Così il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, in audizione alle commissioni Bilancio di Camera e Senato sulla manovra.