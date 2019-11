Selfie e sorrisi, Salvini massacra il governo dal letto del fiume

Matteo Salvini si concede 18 minuti di diretta Facebook e lo fa seduto su un sasso nel letto del fiume Sarca, in Trentino, vicino alle cascate della Presanella. Il leader della Lega promette che "libererà" gli italiani dal governo delle tasse, intanto in sottofondo si sente il rumore dell'acqua che scorre. Dice che ha scelto questo luogo scomodo per la sua diretta perché era l'unico punto dove prendeva il telefono. Mentre il segretario del Carroccio parla si avvicinano alcuni escursionisti che lo vedono laggiù, quasi dentro al fiume, e gli chiedono un selfie. Lui non si sottrae.

La diretta Fb non si interrompe, si avvicinano due ragazzi di Brescia, un signore di Milano e anche due amiche cubane (nella foto) per fare uno scatto insieme. Poi, dopo aver assicurato che la "liberazione", dopo l'Umbria, continuerà dall'Emilia Romagna, Salvini saluta i suoi sostenitori e raggiunge la figlia per giocare un po' a "Uno", anche se non riesce "mai a vincere neanche una volta".