Di Maio, l'aut aut sul patto civico. Il leader M5S al Corriere dell'Umbria

Il leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, è impegnato in Umbria per la campagna elettorale in vista del voto regionale del 27 ottobre. Di Maio sostiene il candidato, Vincenzo Bianconi. L'intervista in streaming alla redazione del Corriere dell'Umbria.

[PER RIVEDERE L'INTERVISTA CLICCA QUI]