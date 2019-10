Tutti contro la legge Pd pro-okkupanti

La proposta di legge presentata dal piddino Matteo Orfini per restituire agli abusivi la possibilità di fissare la residenza negli edifici occupati, e allacciarsi alle utenze dei pubblici servizi, non avrà vita semplice in Parlamento. Ancora prima che il progetto di legge sia incardinato alla Camera, infatti, l’opposizione è pronta alle barricate.

È bastato che Il Tempo desse conto del ddl per far sì che dalla Lega si moltiplicassero le proteste contro il provvedimento. Il commento più «tranchant» arriva dall’ex viceministro dell’Economia Massimo Garavaglia. «Uno che arriva a ipotizzare una misura del genere dovrebbe sottoporsi a un trattamento sanitario obbligatorio» commenta. E sulla stessa falsariga si attesta Alessandro Morelli, deputato del Carroccio...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI