Spunta il simbolo del centrodestra unito

C’è una parola chiave che segna il suggello della manifestazione del centrodestra dell’altroieri, in Piazza San Giovanni a Roma: «squadra». Evocata e rivendicata più volte dal palco. «Mi piacerebbe, visto che vince sempre la squadra, che l'abbraccio di questa piazza fosse anche per Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, perché insieme si vince», ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, promotore principale dell’evento, che ha voluto conferire notevole rilevanza alla condivisione dell’iniziativa con Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi dopo le polemiche di venerdì sera per la presenza sul palco (e sul podio) del solo simbolo della Lega. Lo stesso leader di Forza Italia, chiudendo il suo intervento, rivolto alla folla ha utilizzato espressioni precise: «W la nostra squadra! W tutti noi che vogliamo diventare e che siamo la nazionale azzurra della libertà!». Se il fine settimana romano ha segnato una spinta nel segno della concordia, il marchio dunque è la «squadra», la «nazionale politica».

Parola magica per sollevare i sentimentalismi di fede sportiva negli italiani. Non per niente, già nel ’94, Silvio Berlusconi, nel processo di genesi della Seconda Repubblica, anche in quanto presidente di uno dei club di calcio più titolati al mondo, aveva giocato molto (e abilmente) sulla sovrapponibilità della sua creatura politica con espressioni («Forza Italia», appunto) e iconografie (l’azzurro) del tifo per la Nazionale di calcio, unica formazione che mette tutti d’accordo. E oggi non è un caso che proprio nell’ambiente berlusconiano ci si sia portati avanti con il lavoro per la federazione più che per un partito unico. Guardando a quel che sarà, ma ancora non è, spunta un simbolo creato da Michaela Biancofiore. La deputata (fedelissima del leader di Arcore sin dalla prima ora) l’ha postato ieri sul suo profilo Instagram.

È uno scudetto con la scritta «Squadra Italia», in bianco su fondo azzurro. Nella parte sottostante, un tricolore, in cui ad ognuna delle bande corrisponde uno dei partiti principali della coalizione: nel verde la Lega, nel bianco Forza Italia, nel rosso FDI. Questo logo, a quanto apprende Il Tempo, ha già una sua recente storia. È stato...

