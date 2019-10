Lotteria per chi paga con le carte. E tetto di mille euro al contante

Nasce la lotteria degli scontrini per chi paga con carta di credito o bancomat. Con l’articolo 20 del dl fisco, la cui bozza LaPresse ha visionato, si vuole finalizzare a "incentivare l’utilizzo di sistemi di pagamento elettronici per ridurre le operazioni commerciali effettuate esclusivamente da consumatori finali al di fuori di attività d’impresa, arte o professioni non certificate fiscalmente e aumentare la compliance dichiarativa degli operatori economici nelle transazioni con i consumatori finali". Ed ecco come raggiungere questo obiettivo: "A tal fine - si aggiunge - viene affiancata alla lotteria dei corrispettivi una specifica estrazione di premi in denaro riservati tanto ai consumatori finali quanto agli operatori Iva qualora il pagamento della operazione commerciale avviene esclusivamente con pagamento elettronico, sostituendo la precedente disposizione che prevedeva solo un aumento delle probabilità di vincita nella lotteria ordinaria". Per i premi della nuova lotteria vengono stanziati 70 milioni di euro.

Nella bozza del dl fisco, collegato alla manovra, figurano 55 articoli. Tra questi c'è anche l’estensione del regime di reverse charge per il contratto all’illecita manodopera, il contrasto alle frodi in materia di accisa, le modifiche all’uso dei contanti (con il tetto che scende a mille euro), la lotteria per chi paga con le carte appunto e il contributo di 30 euro per i seggiolini salva-bebè. Mentre manca la norma sui reati tributari.