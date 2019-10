Renzi e Salvini litigano su tutto. Ma il no alla Raggi li mette d'accordo

Se le suonano di santa ragione su tutto. Dal governo alla manovra finanziaria, da quota 100 alle elezioni in Umbria. Solo su una cosa sono d'accordo: il no alla sindaca Raggi. Renzi va all'attacco: «Spero che la Raggi si dimetta domani mattina, se c’è una persona che ha fallito come sindaco è Virginia Raggi». Gli fa eco il leader della Lega Matteo Renzi: «Saremo a San Giovanni sabato alle tre, raccoglieremo le firme contro Raggi, per il sistema maggioritario e per l’elezione diretta del Capo dello Stato. C’è un'emergenza rifiuti a Roma e in Campania, dove governano M5s e Pd, mentre in Veneto e Lombardia si riciclano i rifiuti».