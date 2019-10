Il governo conferma lo scoop del Tempo"L'Anac della De Micheli costerà 2 milioni"

“Costerà 2 milioni di euro alle casse dello Stato, 400 mila per il 2019 e 1,5 per il 2020, la nuova struttura tecnica per il controllo delle opere pubbliche che il ministro Paola De Micheli, sta facendo nascere al Ministero delle Infrastrutture. È quanto oggi ci ha confermato il sottosegretario Roberto Traversi, rispondendo al nostro question time. Tale organismo sicuramente contribuirà ad appesantire la burocrazia per le nostre imprese e a rallentare ulteriormente le opere nel nostro Paese: parliamo di una struttura inutilmente dispendiosa per gli italiani, dal momento che esistono già organismi simili interni al Mit. Noi non ci stiamo e lo rappresenteremo al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, che la prossima settimana finalmente verrà in Commissione a illustrare le linee programmatiche del governo”.

Così Elena Maccanti, deputata e capogruppo della Lega in Commissione Trasporti alla Camera, a margine del question time su questioni riguardanti il Mit in Commissione Trasporti.

La notizia sulla nuova struttura pianificata dalla De Micheli era stata svelata da Luigi Bisignani su Il Tempo. Ora il caso è arrivato in Parlamento. E la storia potrebbe non finire qui.