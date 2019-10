Boom Giorgia Meloni, la più amata dagli italiani

Giorgia Meloni, con il 43% seconda per gradimento, dietro a Giuseppe Conte. E prima tra i leader di partito, avanti a Matteo Salvini. Fratelli d’Italia all’8,6%, in crescita di 1,2% in un mese. È questo il quadro tracciato dal sondaggio Demos&Pi pubblicato ieri su la Repubblica. Un balzo in avanti per la leader di Fratelli d’Italia.

Onorevole Meloni, facciamo un titolo, «la più amata dagli italiani». Le piace?

«Il gradimento personale fa sicuramente piacere ma il dato che più mi interessa è che Fratelli d’Italia continua a crescere, nei sondaggi e nei voti reali, sui territori. C’è tanto entusiasmo intorno a noi e vogliamo esserne all’altezza».

La sensazione è che l’aver tenuto la barra dritta durante la crisi di Lega-5 Stelle, chiedendo a gran voce le elezioni senza soluzioni alternative, vi abbia premiato.

«È vero, la coerenza paga. Per noi l’unico contratto valido è...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI