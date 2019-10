Congedo di 10 giorni per i papà

Fino a dieci giorni di congedo per i papà. Sarebbe questa una delle novità che potrebbero essere introdotte nella prossima manovra di bilancio, e su cui sta lavorando il ministro per le Pari opportunità, Elena Bonetti. Ma anche un bonus nascita e un assegno unico come contributo economico alle famiglie per ciascun figlio, dalla nascita fino all’età adulta. "Stiamo lavorando e non posso al momento dire altro", ha spiegato ai cronisti a Terrasini (Palermo), a margine dell'incontro della scuola di formazione politica di Davide Faraone di Italia Viva. "Bisogna rinnovare il congedo di paternità obbligatorio - ha detto ancora il ministro - ci auguriamo che entri in misura di bilancio. Ci auguriamo che si possa arrivare a una decina di giorni. Peraltro è una richiesta che arriva anche dalla commissione europea. E il mio auspicio è che si possano calibrare le cose".