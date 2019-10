Via i migranti, Di Maio firma il decreto: "13 Paesi sicuri"

"La soluzione non è accogliere tutti i migranti". L'ha capito anche Luigi Di Maio che sull'immigrazione l'Italia deve alzare la voce. Il decreto riduce a 4 mesi il tempo per il rientro in patria dei rifugiati che non hanno diritto ad essere accolti. "Ora si impiegano anche tre anni" ha dichiarato il ministro elencando la lista dei 13 paesi sicuri presenti nel "decreto che non urla ma fa i fatti". I Paesi sicuri inseriti nel decreto ministeriale Algeria, Marocco, Tunisia, Albania, Bosnia Erzegovina, Capo verde, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro, Senegal, Serbia, Ucraina. In conferenza stampa non manca l'affondo all'ex socio di governo (ed ex ministro degli Interni) Matteo Salvini. "Sui rimpatri siamo all’anno zero - ha dichiarato Di Maio - Anche nei 14 mesi precedenti non è stato fatto nulla". E ancora: "Io non credo che la redistribuzione dei migranti negli altri Paesi europei sia la soluzione definitiva. Dobbiamo fare molto di più sul sistema dei rimpatri".