Tra Salvini e Gualtieri volano gli stracci: "Colpa mia se non sanno fare i ministri?"

«Non è che se non sono capaci di fare i ministri è colpa di Salvini. Facessero qualcosa». Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di un comizio a Ponte San Giovanni (Perugia) in vista delle elezioni regionali in Umbria, ha commentato l’intervista del ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, secondo il quale l’ex vicepremier avrebbe fatto cadere il governo per non affrontare il nodo manovra. «Hanno cominciato a dire che è colpa di Salvini a Ferragosto, siamo a ottobre, facessero i ministri - ha ribadito Salvini, rispondendo ai giornalisti - questa è una manovra piatta senza coraggio, senza crescita». «Presenteremo in Parlamento - ha ribadito - la nostra manovra economica, che comprende flat tax per imprenditori, lavoratori e pensionati».