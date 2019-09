Conte rinnega i porti chiusi. E Salvini lo impallina così

"Sul tema immigrazione non ho mai accettato la formula riduttiva di 'porti aperti e porti chiusi', ho sempre ragionato di rispetto dei diritti fondamentali", ha detto il premier sul palco della festa di Articolo 1, a Roma. Conte non ha più avuto contatti con Matteo Salvini dopo la nascita del nuovo governo. "No (non ci siamo sentiti, ndr)". Al giornalista che gli domanda se questo sia da considerarsi un bene, il presidente del Consiglio risponde secco: "Salvini ora siede all'opposizione, faccia il suo lavoro che io faccio il mio...".

Velenosa la replica di Salvini in diretta Facebook: "Molti mi state chiedendo di Conte. Io conosco e stimo Antonio Conte. Altri Conte degni di stima non ne conosco". Sui migranti "Conte ha calato le braghe, ha riaperto i porti. Faremo di tutto per bloccarli", ha detto i lleader leghista: "Non permetto che il primo Conte, il primo Renzi o il primo Di Maio di turno vanifichino un anno di lavoro. Godetevela finchè dura perchè prima o poi si vota, il giudizio degli italiani ci sarà e sarà netto".

Si toglie qualche sassolino dalla scarpa il premier Giuseppe Conte Conte intervistato da Enrico Mentana. La scissione di Matteo Renzi dal Pd "era nell'aria" ma Conte avrebbe preferito che venisse ufficializzata prima della nascita del governo per valutare bene il quadro al momento di sciogliere la riserva sul nuovo incarico. "Era un po' nell'aria, se ne era un po' parlato. Mi hanno sorpreso i tempi, l'ho detto anche a Matteo Renzi nella telefonata che mi ha fatto". Ha spiegato Conte: "Perché nel momento in cui un presidente incaricato deve sciogliere la riserva è bene che abbia piena contezza" del quadro in Parlamento. "Avrei voluto, preteso, un confronto con gli esponenti di questo gruppo. E se del caso tenerne conto al momento di sciogliere la riserva. Un presidente del Consiglio che sciogliere la riserva si assume la responsabilità della sostenibilità del progetto che presenta al paese. Non sto dicendo che sia venuta meno la sostenibilità ma" sarebbe stato preferibile avere questo dato prima.