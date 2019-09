Bellanova e Costa, i ministri scelgono auto tedesche

Teresa Bellanova ora ministro dell'agricoltura nel Conte bis nell'ultimo anno ha messo un po' ordine nelle proprietà immobiliari, vendendo la sua quota (50%) di una casa che aveva in provincia di Lecce (a San Cataldo) con il fratello. Invariato il resto del patrimonio immobiliare, detenuto a metà con il marito Abdellah Elmotassime, di origine marocchina. Grazie anche a quell'incasso ha deciso di comprarsi una nuova auto, non immaginando che presto sarebbe tornata a cavalcare le auto blu governative. La sua scelta è ricaduta su una Volkswagen Passat di 110 Kw. Passionaccia quella per l'auto tedesca, visto che fino all'anno scorso possedeva una Touran del 2007...

Cambio auto anche per un altro ministro: Sergio Costa, titolare dell'Ambiente nel Conte 1 come nel Conte 2. Come per la Bellanova però le scelte puntano sempre su marchi tedeschi. Il ministro aveva una Mercedes Classe A del 2002 e l'ha sostituita con una Mini Cooper (Bmw) anche essa usata, ma di più recente immatricolazione (2016).