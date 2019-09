L'Italia Viva di Renzi? Era già sui pullman di Veltroni

Alla faccia della discontinuità e del cambiamento. "Italia Viva", il nome scelto da Matteo Renzi per i suoi nuovi gruppi parlamentari, non è nuovo. È già stato utilizzato da Walter Veltroni come slogan per la campagna elettorale del 2008. La scritta "L'Italia viva" campeggiava sulla fiancata del pullman veltroniano in tour per il Paese.