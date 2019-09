Da Roma all'Iva, ecco il programma di governo

Nel giorno del voto sul nuovo governo in corso sulla piattaforma Rousseau, il blog delle stelle pubblica la bozza di lavoro concordata dalla futura maggioranza.

"Linee di indirizzo programmatico per la formazione del nuovo governo. Bozza di lavoro che riassume le linee programmatiche che il Presidente del Consiglio incaricato sta integrando e definendo". Così si intitola il documento pubblicato sul Blog delle stelle a votazione aperta sulla piattaforma Rousseau sulla formazione del nuovo esecutivo. Le Linee di indirizzo programmatico sono articolate in 26 punti.

Il secondo punto recita che "occorre: a) ridurre le tasse sul lavoro, a vantaggio dei lavoratori; b) individuare una retribuzione giusta ("salario minimo"), garantendo le tutele massime a beneficio dei lavoratori; c) approvare una legge sulla rappresentanza sindacale; d) individuare il giusto compenso anche per i lavoratori non dipendenti, al fine di evitare forme di abuso e di sfruttamento in particolare a danno dei giovani professionisti; e) realizzare un piano strategico di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; f) introdurre una legge sulla parità di genere nelle retribuzioni, recepire le direttive europee sul congedo di paternità obbligatoria e sulla conciliazione tra lavoro e vita privata". Di seguito il programma.