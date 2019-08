Sì ai due vicepremier. Ma il Pd blocca Di Maio

Siamo soltanto all'inizio della trattativa e il premier Giuseppe Conte avrà ovviamente spazio di manovra. Tuttavia M55 e Pd stanno già compiendo le loro mosse. I 5 Stelle vorrebbero due vicepremier, uno sarebbe il loro capo politico, Luigi Di Maio, quello dei Dem Andrea Orlando o Dario Franceschini. Ma ci sono già alcuni problemi. Il Pd, che in un primo momento aveva chiesto al premier di nominare un unico vice, Dem, sarebbe tornato sui suoi passi e avrebbe aperto all' idea delle due figure. Ma avrebbe frenato sull'ipotesi di nominare Di Maio. Una richiesta chiaramente inaccettabile per i nuovi alleati, anche perché la scelta di un esponente diverso dei 5 Stelle umilierebbe il vicepremier uscente. Anche per questo ieri i due capigruppo grillini Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli hanno blindato Di Maio, ribadendo che il MSS si schiera «compatto» a difesa del proprio leader...

