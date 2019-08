Su Giovannini Mentana sfotte Renzi. E spunta il like di Enrico Letta

"Con Giovannini al governo Renzi può ridire #enricostaisereno". Un post ironico lanciato dal direttore del tg di La7 Enrico Mentana su Instagram fa il pieno di like e riceve anche quello del diretto interessato del famoso hashtag lanciato nel 2014 da Renzi: l’ex premier Enrico Letta. In queste ore Enrico Giovannini - nella trattativa dell'inciucio - è in pole nel potenziale governo rossogiallo.

Il post satirico rilanciato da Mentana si riferisce a quel 17 gennaio del 2014 quando, durante un’intervista in tv Matteo Renzi - allora segretario del Pd - rassicurava il compagno di partito e presidente del Consiglio Enrico Letta di non voler prendere il suo posto da premier, lanciando poi scherzosamente l’hashtag #Enricostaisereno. Alla fine sappiamo tutti com'è andata: il 14 febbraio Letta si dimise e venne rimpiazzato dal governo guidato da Renzi.