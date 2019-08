Salvini all'attacco: "Governo Renzi-Grillo? Inciucio per chi è attaccato alla poltrona"

"Governo Renzi-Grillo-Boschi-Fico??? Le pensano tutte pur di salvare la poltrona! Andiamo avanti Amici, per loro #primalapoltrona, per noi #primagliitaliani". Così Matteo Salvini, leader della Lega su Twitter. E ancora: "Inciuci, giochetti di palazzo, governi tecnici o "di scopo" (?) non fermeranno la voglia degli italiani di un governo finalmente forte, chiaro, libero, per tornare a correre, per l’Italia dei sì. Ci stai???".