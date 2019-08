La Lega presenta la mozione di sfiducia

La Lega presenta in Senato la mozione di sfiducia al premier Giuseppe Conte. «Troppi no (da ultimo il clamoroso e incredibile no alla Tav) fanno male all’Italia che invece ha bisogno di tornare a crescere e quindi di andare a votare in fretta», fanno sapere dal partito di via Bellerio: «Chi perde tempo danneggia il Paese e pensa solo alla poltrona». Intanto nella notte il leader della Lega aveva anche chiarito la prossima candidatura alla Presidenza del Consiglio. «Se mi candido premier? Quello sicuro». Lo ha detto Salvini al termine del comizio a Pescara chiedendo agli italiani di dare alla Lega i voti per guidare il paese.