Il governo si spacca sulla Tav e la Lega minaccia la crisi

Il premier Giuseppe Conte è rimasto tutto il giorno al lavoro nel suo studio. È stato il ministro leghista Matteo Salvini a raggiungerlo e a intrattenersi con lui a lungo in serata, prima di partire per Sabaudia per un comizio. S’è pensato subito alla crisi di governo, dopo la spaccatura tra M5S e Lega sulla mozione discussa in mattinata al Senato che ha dato il via libera alla Tav. Del resto il messaggio che il leader del Carroccio ha mandato ai suoi dopo il voto restituisce il clima e i rischi che attendono l’esecutivo: «Non vi allontanate da Roma per le ferie», ha scritto Salvini ai parlamentari leghisti. Insomma, lo «strappo», evitato soltanto un paio di settimane fa, torna ad aleggiare. Anche se ieri il vicepremier avrebbeipotizzato a Conte «soltanto» il rimpasto...

