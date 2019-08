Il 5stelle Battelli tra palco e Parlamento: "Ecco il mio nuovo singolo"

Svolta per Sergio Battelli, deputato del Movimento 5 Stelle e presidente della commissione Politiche Ue di Montecitorio. Non in politica, ma nella musica. Il parlamentare grillino, infatti, rocker appassionato "quando tutte le luci del Parlamento si sono spente e quando anche i riflettori si sono abbassati", ha lanciato un nuovo singolo buttandosi su sonorità elettroniche e synth-pop (clicca qui per ascoltare le canzoni di Sergio Battelli).

"Musica e politica, politica, musica e ancora musica, passione, sangue che scorre nelle vene. Semplicemente vita. La mia vita e quella che metto nelle canzoni che compongo la notte, quando tutte le luci del Parlamento si sono spente e quando anche i riflettori si sono abbassati. 'Somebodyelse' è la mia ultima creazione, un esperimento nel quale ho condensato un mix di elettronica e rock. Un contenitore nel quale angoscia, emozione e realtà si alternano, confondendosi e annullandosi l'una nell'altra", scrive il deputato ligure su Facebook. Tra le iniziative parlamentari di Battelli si segnalano quelle per contrastare il fenomeno del secondary ticketing di concerti e spettacoli.