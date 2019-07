Di Maio ai militanti: "Ci vogliono buttare giù, ma il governo va avanti"

"Vale la pena andare avanti perché ci sono obiettivi da raggiungere e questo lo dico al governo", "andiamo avanti per l'amore che abbiamo per questo Paese senza che qualcuno che ci vuole buttare giù ci riesca": così il vicepremier Luigi Di Maio durante la visita a Trento per una delle tappe dell'operazione ascolto dopo il recente calo alle Europee. Il vicepremier grillino si sente sempre più nell'angolo dopo le continue tensioni con l'alleato leghista. Salvini ha messo nel mirino alcuni ministri pentastellati, a partire da Toninelli (Trasporti e Infrastrutture) e dalla Trenta (Difesa). La risposta, dunque, è serrare le fila.

Il leader del Movimento 5 Stelle ha parlato nel corso della riunione a porte chiuse davanti a oltre un centinaio di militanti del partito. Tra i presenti all'incontro anche il ministro per i Rapporti con il Parlamento e della Democrazia diretta, Riccardo Fraccaro. I due esponenti del M5S prima della seduta non hanno rilasciato dichiarazioni alla stampa. Nel corso del dibattito che per il M5s trentino si concluderà nel pomeriggio sarà fatta un'analisi sia della situazione attuale in Provincia che in vista delle Comunali del maggio 2020 il movimento potrebbe allearsi anche con liste civiche.

Il vicepremier ha scritto anche un lungo post su Facebook nel quale ha annunciato la convocazione di un'assemblea degli iscritti che sarà chiamata a votare online su Rousseau la nuova organizzazione del Movimento: "Un cambio di passo. Questo è uno scatto in avanti, un momento importante di crescita, di riorganizzazione appunto, una rivoluzione che però non è ancora finita. Nelle rivoluzioni si traccia un percorso e lungo il percorso si può anche sbagliare, a volte, ma è importante non perdere mai l'obiettivo, è importante non mollare mai, mostrando coraggio, per segnare un riscatto. Dobbiamo tornare a farci sentire!".