Storia di un corto circuito tutto interno al governo. Con il commissario alla ricostruzione Piero Farabollini (in forza alla presidenza del Consiglio) che chiede di far saltare la visita del Capo dello Stato Sergio Mattarella al campus scolastico «Romolo Capranica» di Amatrice (organizzata dal ministero dell’Istruzione) perché i lavori non sarebbero completi. E il dirigente scolastico che interviene per appellarsi al Quirinale affinché non manchi alla festa di fine anno degli studenti. Così è proprio Mattarella che, alla fine, regala il lieto fine decidendo di presenziare all’evento perché, questo il suo ragionamento, «se i ragazzi frequentano da mesi quell’istituto non si capisce perché, invece, ci sarebbero dei rischi se ad andarci sono io». Così il caso si risolve anche se, nella compagine di governo, si fa fatica a nascondere lo sconcerto per la «fuga in avanti» di Farabollini. Ma...

