Tra Berlusconi e Salvini la telefonata del disgelo

[Una telefonata per fare il punto sul dopo Europee ma anche un modo per tenere acceso il «secondo forno» del centrodestra, non si sa mai. Come ha ricostruito l’AdnKronos lo scorso fine settimana Matteo Salvini e Silvio Berlusconi sono tornati a sentirsi dopo la parentesi della campagna elettorale.

L’iniziativa, ancora una volta, è stata del segretario della Lega che ha chiamato il leader azzurro per sincerarsi sulle condizioni di salute dopo l’intervento che ha costretto il Cavaliere a sospendere per qualche giorno comizi e incontri. Una lunga chiacchierata, fanno filtrare le fonti, proprio alla vigilia della settimana più complicata per il governo giallo-verde che ha rischiato l’implosione con il premier Conte che è arrivato a ventilare le proprie dimissioni in caso di mancato accordo fra i due dioscuri. Al di là del beau geste, la notizia del colloquio fra Salvini e Berlusconi dimostra che la situazione politica è fluida, che ogni scenario è possibile – incluso ovviamente il voto anticipato – e che tutti i protagonisti stanno lavorando al proprio schema in vista dell’autunno con la legge di Bilancio la quale, in ogni caso, rappresenterà un ostacolo formidabile per la tenuta della maggioranza. Se la Lega ha...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI