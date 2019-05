Debito, arriva la lettera dell'Ue. L'Italia avrà 48 ore per rispondere

Sarà inviata oggi la lettera in cui la Commissione chiede chiarimenti all'Italia sull'andamento del debito pubblico, secondo quanto si apprende a Bruxelles. Oltre all'Italia e al Belgio, la lettera sarà inviata a altri 2 Paesi. L'Italia avrà tempo fino a venerdì per rispondere, solo 48 ore, per dare tempo agli esperti europei di concludere il rapporto sul debito italiano entro mercoledì quando la Commissione dovrà decidere se aprire la procedura di infrazione. Secondo quanto si apprende a Bruxelles, nella lettera che la Commissione invierà oggi non ci saranno indicazioni di misure aggiuntive richieste all'Italia.