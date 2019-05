Chiamparino ammette: il Piemonte al centrodestra

Secondo il primo exit poll di Opinio Italia per la Rai, alle regionali in Piemonte Alberto Cirio (Centrodestra) si posiziona con una forchetta del 45 - 49 e Sergio Chiamparino (Centrosinistra) con 36,5 - 40,5. Molto distaccato Giorgio Bertola (M5S) 12 - 16. "Naturalmente un commento sul voto regionale sarà possibile solo sulla base dello spoglio reale, ma è evidente che se gli exit poll venissero confermati, la vittoria di Alberto Cirio e del centrodestra sarebbe netta. In attesa dei risultati ufficiali, che consentiranno di fare valutazioni più approfondite, voglio ringraziare chi mi ha votato e tutti coloro che mi hanno sostenuto ed aiutato in questa campagna elettorale". Così il governatore uscente del Piemonte, Sergio Chiamparino, commenta gli exit poll delle elezioni regionali secondo cui il candidato del centrodestra Alberto Cirio sarebbe davanti con il 45-49% sulla coalizione di centrosinistra guidata da Chiamparino.