Di Maio e Salvini alla sfida europea. Governo in bilico

Al termine di una campagna elettorale in cui, ancora una volta, hanno prevalso le beghe interne e dei temi europei si è parlato poco, oggi oltre cinquanta milioni di italiani sono chiamati alle urne per scegliere i propri 76 rappresentanti nel Parlamento di Strasburgo. In realtà, gli eletti «sicuri» saranno 73, mentre tre resteranno «in bilico» in attesa di conoscere gli esiti della Brexit. Se la Gran Bretagna dovesse completare la procedura di addio all’Unione Europea, i seggi spettanti al Regno Unito verranno redistribuiti agli altri 27 Paesi membri. Tre posti, appunto, andranno all’Italia.

Ma prima ancora del peso che il voto avrà sugli equilibri continentali, in Italia si guarderà attentamente a come si modificheranno i rapporti di forza tra i due «alleati» di governo, MoVimento 5 Stelle e Lega. Se in tanti danno per scontato il sorpasso di Salvini su Di Maio, sarà fondamentale verificare l’effettiva distanza tra i risultati del Carroccio e dei grillini. Con una Lega sopra al 30% e con 8-10 punti in più rispetto al MoVimento 5 Stelle, inevitabilmente la traiettoria del governo Conte sarebbe destinata a...

