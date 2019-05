Torna l'Unità per le nozze Pd-M5s

L’Unità torna in edicola, per un giorno solo, esattamente come un anno fa. E lo fa celebrando la convergenza tra Pd e 5 Stelle. Il numero speciale in uscita oggi (solo nelle edicole di Roma e Milano), infatti, guarda caso ospiterà due interviste: una a Luigi Di Maio e l’altra a Nicola Zingaretti, come viene anticipato dal sito dell’Huffington Post. Il capo dei 5 Stelle e il segretario Dem in questi giorni di campagna elettorale hanno assicurato che non ci sarà mai alcun avvicinamento. Eppure, qualcuno ha provato a riallacciare il dialogo che era naufragato un anno fa a causa di Matteo Renzi. A fine aprile, il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, aveva tentato di ricostruire i ponti: «Siamo pronti a discutere sul salario minimo e sul conflitto d’interessi». Ma Di Maio, già in clima elettorale, aveva reagito acidamente invitando il Pd a «redimersi da quanto non ha fatto in questi anni». I primi a reagire erano stati i renziani. «Se devo redimermi io vado in chiesa non faccio accordi con Di Maio. Non si prendono certo lezioni da lui», aveva detto Luca Lotti. Particolarmente stizzita anche Maria Elena Boschi: «Ma su cosa vuole dialogare il capo di un partito assistenzialista, giustizialista, incompetente che ha portato l’Italia in recessione?»...

