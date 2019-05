Meloni con la pala tra le baracche del Tevere

"Chi ama la Patria difende l'Ambiente", questo il titolo del flash mob organizzato a Roma questa mattina da Fratelli d'Italia sulle sponde del Tevere a via del Baiardo, sotto il ponte della Tangenziale est. La presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, insieme ai militanti e ai simpatizzanti, al capogruppo di FdI al consiglio comunale di Roma Capitale, Andrea De Priamo, e al consigliere regionale di FdI Chiara Colosimo, ha voluto accendere i riflettori su un grave problema che colpisce la Capitale, che è quello della sporcizia e del degrado che attanagliano le sponde del Tevere.

"Fratelli d'Italia - ha dichiarato Giorgia Meloni - oggi è impegnato in tutta Italia con i suoi volontari per ripulire alcuni luoghi simbolo e ribadire che chi ama la Patria difende l'ambiente. Qui a Roma abbiamo scelto di venire sulle sponde del Tevere, dove il degrado e la sporcizia dilagano, per chiedere attenzione per il fiume sacro che ha scandito la storia della Capitale".

"La difesa dell'ambiente è una tema centrale per Fratelli d'Italia e lo porteremo avanti anche in Europa perché su questo non è stato fatto abbastanza: penso alla lotta alla plastica, alla riconversione delle industrie, o sull'educazione dei giovani", ha concluso Meloni.