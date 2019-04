Macché flat, qui arriva la "fat tax"

La maggiore parte - oltre 5.200 comuni in Italia - non ha ancora preso la sua decisione, ma dei 375 comuni che in Italia fino alla vigilia di Pasqua ha deciso di ritoccare le aliquote Irpef municipali, più dell'80% lo ha fatto aumentando talvolta in modo assai sensibile la tassazione locale, cosa che è accaduta in 303 comuni mentre solo in 72 hanno scelto di abbassare quella tassazione.

Nei 2.217 altri comuni che hanno pubblicato la delibera sulle aliquote Irpef 2019 si è scelto di confermare le scelte fatte nel 2018. Ma nel 75% dei casi già l'anno scorso le aliquote erano state ritoccate verso l'alto raggiungendo la massima di legge...

