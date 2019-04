Greta, Saviano e i narcisi di Notre Dame

Ma quale simbolo della cristianità, della tensione verso l’Alto e atto di fede che attraversa i secoli, anzi i millenni. Eccoli lì, i teorici del benaltrismo, quelli che di fronte all’immagine della Cattedrale di Notre Dame in fiamme, della “fleche” che crolla mangiata dal fuoco assassino, pensano che, comunque, siccome non è venuto giù tutto, i problemi gravi sono altri. Tanto la Cattedrale si ricostruisce, l’ha detto pure Macron. Brucia un pezzo d’anima dell’Occidente ed è una questioni di viti e bulloni, legno, progettisti e istruzioni per il montaggio, come fosse un mobiletto dell’Ikea. Sono quelli lì, la compagnia di giro per la quale, se l’Occidente ha una colpa non è certo perché lascia andare i suoi scrigni della memoria, ma perché se ne strugge abbastanza se ciò avviene. Perché i drammi veri sono...

