Salvini attacca ancora Di Maio: "Non esiste la flat tax progressiva"

"L'idea rivoluzionaria della flat tax è che è unica, piatta e uguale. Non esiste una flat tax progressiva, altrimenti mi tengo il sistema attuale. A me interessa rispettare il contratto". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, durante la conferenza "Verso l'Europa del buonsenso", a Milano, tornando sulla polemica con i Cinquestelle sulla flat tax.

"Nuova manifestazione a Milano prima del voto anche con Marine Le Pen? L'obiettivo ambizioso di chi è a questo tavolo è di dar vita al primo gruppo del prossimo Parlamento europeo, più numeroso, deciso e con le idee più nuove ed essere presenti in tutti o quasi tutti che vanno al voto. Non facciamo le cose per perdere o per partecipare ma per cambiare le regole". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, durante la conferenza "Verso l'Europa del buonsenso", che dà il via alla campagna elettorale per le elezioni europee, con rappresentanti di AfD, "Veri finlandesi", Partito popolare danese. "Stiamo lavorando per una grande festa a Milano il 18 maggio con tanti popoli, tanta gente e tante bandiere", ha aggiunto.

E ancora: "Non ci sono al tavolo nostalgici, estremisti, reduci. Gli unici nostalgici sono al potere a Bruxelles oggi. Lo stanco dibattito fascisti-comunisti non è quello che ci appassiona né 500 milioni di cittadini europei. Noi siamo pronti a costruire un futuro. Chi sta affossando il sogno europeo sono i buonisti, i burocrati e i banchieri. Noi puntiamo a riportare i popoli al governo dell'Europa".

A chi gli chiede se ci saranno ripercussioni sull'alleanza di governo? "No, anche perché non commento quello che fanno i miei alleati di governo. Quando il mio amico, prima che collega, Luigi Di Maio è andato a incontrare a Parigi qualcuno che poi mette in difficoltà il governo italiano, mi tengo le mie riserve. Ognuno si sceglie le sue alleanze. Negli anni passati i Cinquestelle erano alleati con AfD. La polemica locale è piccola rispetto a un progetto grande. Non so se ce la faremo, ma noi ci diamo un obiettivo grande, perché l'attuale Ue sta portando il conflitto all'interno dell'Europa".