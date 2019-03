I sondaggi resuscitano il centrodestra: se si va al voto Salvini vince solo col Cav

Un mese fa Matteo Salvini aveva assicurato: «Mai più con il vecchio centrodestra». Eppure i sondaggi dicono che quell’alleanza se si ripresentasse oggi alle elezioni farebbe man bassa di voti in tutta Italia, strappando il Sud al M5S e assicurandosi una maggioranza schiacciante in Parlamento. Se invece la Lega si presentasse da sola raddoppierebbe i seggi alla Camera e al Senato ma non avrebbe più la certezza della maggioranza, anche alleandosi in un secondo momento con Berlusconi e Meloni. In questo caso Salvini avrebbe ancora bisogno dei 5 Stelle per governare.

È questo lo scenario che emerge dalla super media dei sondaggi degli ultimi giorni elaborata da YouTrend di Lorenzo Pregliasco. Di certezza, comunque, ce n’è una: il centrosinistra è...

