Basilicata, Salvini esulta: "7-0 alla sinistra. E ora si cambia"

La sinistra deve cedere il governo della Basilicata l'ex roccaforte rossa dopo 24 anni al centrodestra. Con la vittoria di Vito Bardi, generale in pensione della Guardia di Finanza, scelto da Berlusconi per capitanare il fronte Lega-Forza Italia-Fd, il centrodestra guida più Regioni in Italia rispetto al centrosinistra. E a sottolinearlo è il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini che su Twitter esulta: "Grazie! La Lega in un anno triplica i voti, vittoria anche in Basilicata! 7 a 0, saluti alla sinistra e ora si cambia l'Europa".

GRAZIE!

La Lega in un anno triplica i voti, vittoria anche in #Basilicata!

7 a 0, saluti alla sinistra e ora si cambia l’Europa.#elezionibasilicata pic.twitter.com/6EC8tgnWXR 25 marzo 2019