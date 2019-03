Salvini gela il Cav: "Anch'io sono un c."

Condivide con Silvio Berlusconi l’alleanza che sta conquistando sempre più consensi alle elezioni amministrative, eppure Matteo Salvini non ha alcuna intenzione di mettere in crisi l’intesa nazionale con Luigi Di Maio e il M5S. Per questo, impegnato nella campagna elettorale in Basilicata, il leader leghista non risparmia la stoccata al Cavaliere che pochi giorni fa aveva definito «coglioni» quelli che ancora hanno fiducia nel governo guidato da Giuseppe Conte. «Eccolo quel coglione», ha detto il vicepremier in un comizio a Melfi. E ha ribadito: «A livello nazionale la mia parola, il mio impegno non solo con gli alleati, ma con gli italiani, vale più di ogni sondaggio o insulto. Quello che facciamo bene, lo facciamo bene in due»...

