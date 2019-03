Conte prende tempo sulla Tav: "La decisione entro venerdì"

"Sui bandi non può essere presa una decisione oggi o domani, confidiamo di decidere entro venerdì". Così il premier Giuseppe Conte dopo il vertice che si è tenuto a Palazzo Chigi sulla Tav. "Siccome prenderemo una decisione nell'interesse nazionale, il governo non può cadere. Contiamo di decidere entro venerdì. Ci aggiorneremo domani sera alle 20.30 e continueremo a oltranza anche con i tecnici. Domani vorremo tutto sul tavolo per una decisione pienamente informata e consapevole. Siamo entrati nella dirittura finale siamo nel percorso politico oggi c'è stata la prima riunione politica abbiamo iniziato ad esaminare l'analisi costi benefici". "Le posizioni" dei due vicepremier e delle rispettive parti politiche non peseranno sul tavolo "non accetto pregiudizi. È evidente che se non ci lasceremo condizionare da pregiudizi ideologici o interessi di parte - assicura - non abbiamo ancora preso una decisione. Quello che posso garantire è che sarà la decisione migliore".