Vertice notturno su Tav e autonomia. Conte a cena con Di Maio e Salvini

C’è «soddisfazione», rilevano fonti di Palazzo Chigi, «al termine dell’incontro cordiale tra Conte Salvini e Di Maio. Dopo le consultazioni in Sardegna i tre si sono ritrovati a palazzo Chigi per una cena veloce e per fare il punto economico dell’agenda di governo. Codice degli appalti, parola d’ordine semplificazione, sbloccare opere pubbliche e cantieri, corsia veloce per l’autonomia. Questi alcuni dei temi affrontati dai tre esponenti di governo». Matteo Salvini si è detto «molto soddisfatto» dall’incontro con Giuseppe Conte e Luigi Di Maio. «Si va avanti su investimenti, sblocca cantieri e autonomia», fa sapere il vicepremier leghista.